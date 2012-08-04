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السودان يؤكد التوصل لاتفاق بشأن النفط ويريد محادثات أمنية أولا

Sat Aug 4, 2012 9:55am GMT
 
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الخرطوم 4 أغسطس آب (رويترز) - قالت وكالة السودان للأنباء اليوم السبت إن السودان أكد توصله إلى اتفاق بشأن النفط مع جنوب السودان لكنه قال إنه لن يطبق إلا بعد إجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن القضايا الأمنية.

كان وسيط الاتحاد الافريقي ثابو مبيكي قال في وقت سابق اليوم إن البلدين الجارين اتفقا على القيمة التي سيدفعها جنوب السودان الحبيس مقابل تصدير إنتاجه النفطي عبر أراضي السودان.

وأبلغ مطرف صديق المتحدث باسم الوفد السوداني وكالة الأنباء الرسمية أن الاتفاق لا يلبي طموحات الطرفين وأن تطبيقه سيبدأ بعد التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الأمنية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 