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مسؤول: مصفاة عدن اليمنية تستأنف الإنتاج

Mon Aug 6, 2012 7:12am GMT
 
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عدن 6 أغسطس آب (رويترز) - قال مسؤول في مصفاة عدن لرويترز اليوم الاثنين إن المصفاة استأنفت الانتاج بعد توقف عملياتها طوال تسعة أشهر بسبب هجمات على خط أنابيب النفط الرئيسي في البلاد.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه التزاما بقواعد المصفاة في اطلاع الصحفيين أن شحنتين من النفط الخام من مرفأ راس عيسى اليمني على البحر الأحمر وصلتا عدن مما أتاح للمصفاة استئناف الانتاج. وستعمل المصفاة الآن بطاقة مخفضة تبلغ 60 ألف برميل يوميا.

وكانت هجمات شنها رجال قبائل غاضبون على خط الأنابيب قد تسببت في توقف ضخ النفط الخام العام الماضي وإغلاق المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية 150 ألف برميل يوميا. واضطر اليمن آنذاك إلى الاعتماد على معونات الوقود من السعودية واستيراد المنتجات المكررة. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 