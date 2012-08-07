برنت يرتفع دولارا مع شح الامدادات

لندن 7 أغسطس آب (رويترز) - ارتفع مزيج برنت دولارا في المعاملات الآجلة ليصل إلى 110.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1136 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء نتيجة مخاوف متعلقة بالامدادات بسبب اعمال صيانة في بحر الشمال وتوترات الشرق الأوسط وبدء موسم الاعاصير في خليج المكسيك مما قد يعرقل انتاج النفط والغاز.

ويعتمد عقد برنت على اربع من خامات بحر الشمال هي برنت وفورتيس واسبرج وايكوفيسك. ومن المقرر ان يصدر الجدول الزمني لصادرات فورتيس في وقت لاحق اليوم وقد يبين انخفاضا في الامدادات لمستوى قياسي للخامات الاربع مجتمعة.