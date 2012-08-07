مسؤولون أتراك يتوقعون بدء تدفق النفط العراقي إلى جيهان غدا الأربعاء

أنقرة 7 أغسطس آب (رويترز) - قال مسؤولون بوزارة الطاقة التركية اليوم الثلاثاء إن من المتوقع بدء تدفق النفط بخط الأنابيب كركوك-جيهان من العراق إلى الساحل التركي على البحر المتوسط غدا الأربعاء وذلك عبر خط ثان لم يتأثر بانفجار وقع مطلع الأسبوع.

وقال مصدر ملاحي تركي إن تدفق النفط العراقي إلى تركيا ظل متوقفا اليوم بعد انفجار بخط أنابيب يوم الأحد وإن سفنا أوقفت التحميل في ميناء جيهان التركي بعد نفاد مخزونات الخام العراقي في الصهاريج.