العراق يطالب توتال بتجميد اتفاقاتها في كردستان أو بيع حصتها بحقل حلفاية

بغداد 13 أغسطس آب (رويترز) - قال مسؤول حكومي اليوم الإثنين إن السلطات العراقية حذرت توتال بضرورة تجميد اتفاقاتها في منطقة كردستان أو بيع حصتها في حقل حلفاية النفطي.

وتوتال إحدي شركات النفط الكبرى العديدة التي تجاهلت تحذيرات بغداد وأبرمت عقودا مع منطقة كردستان وهي اتفاقات تصفها بغداد بأنها غير قانونية.

وقال فيصل عبد الله المتحدث باسم حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة إن العراق طلب رسميا من توتال تجميد عقودها مع منطقة كردستان أو الغاءها احتراما لقوانين العراق أو بيع حصتها في حقل حلفاية للنفط.