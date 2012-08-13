عجز الميزانية بالمغرب يرتفع لنحو خمسة امثاله بين يناير ويوليو
الرباط 13 أغسطس آب (رويترز) - قفز العجز في ميزانية المغرب لنحو خمسة أمثاله بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز اثر دخول زيادات في الاجور والمعاشات بالقطاع العام حيز التنفيذ.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن العجز في الميزانية بلغ 23.6 مليار درهم (2.64 مليار دولار) بين يناير ويوليو 2012 ارتفاعا من 4.2 مليار قبل عام.
ووفقا للبيانات ارتفعت فاتورة أجور القطاع العام 13.4 بالمئة إلى 55.9 مليار درهم بنهاية يوليو بينما بلغ الانفاق على الدعم 31.9 مليار درهم بزيادة 57.5 بالمئة عن مستواه في أول سبعة أشهر من 2011. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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