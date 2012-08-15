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برنت يرتفع دولارين والخام الأمريكي أكثر من دولار

Wed Aug 15, 2012 5:20pm GMT
 
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نيويورك 15 أغسطس آب (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت أكثر من دولارين للبرميل اليوم الأربعاء وواصل الخام الامريكي مكاسبه لتتجاوز الدولار حيث حصلت اسعار النفط على دعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات بانخفاض امدادات بحر الشمال في سبتمبر ايلول.

وفي الساعة 1710 بتوقيت جرينتش ارتفعت عقود برنت تسليم سبتمبر ايلول 1.89 دولار إلى 115.92 دولار للبرميل في تعاملات تراوحت بين 113.49 دولار و116.09 دولار للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر 91 سنتا إلى 94.34 دولار للبرميل في تعاملات تراوحت بين 92.68 دولار و94.46 دولار للبرميل. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 