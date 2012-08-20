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صادرات النفط العراقية من الجنوب تتجه إلى مستوى قياسي في أغسطس

Mon Aug 20, 2012 3:00pm GMT
 
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لندن 20 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات ملاحية ترصدها رويترز أن صادرات النفط العراقية من المرافئ الجنوبية ارتفعت 30 ألف برميل يوميا منذ بداية أغسطس آب حتى الآن مقارنة بمستواها في الشهر الماضي لتقترب من تسجيل مستوى قياسي لفترة ما بعد الحرب.

وتظهر البيانات أن متوسط الصادرات من جنوب العراق بلغ 2.25 مليون برميل يوميا في أول 20 يوما من أغسطس. وبلغ متوسط الصادرات في يوليو تموز 2.22 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ ما قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

ويصدر العراق معظم نفطه من الجنوب. وأدى تشغيل منصات تصدير جديدة واستثمارات من الشركات الأجنبية إلى ارتفاع الصادرات التي ظلت جامدة عند نفس مستوياتها لعدة سنوات. وساعد ارتفاع الإمدادات العراقية هذا العام في كبح ارتفاع أسعار النفط في الوقت الذي تستهدف فيه العقوبات الغربية صادرات إيران.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 