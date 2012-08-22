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مصر تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية العام

Wed Aug 22, 2012 12:51pm GMT
 
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القاهرة 22 أغسطس آب (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم الأربعاء إنه يأمل أن تتوصل مصر إلى اتفاق على قرض مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام أو في موعد أقرب من ذلك.

وقال قنديل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التي تزور القاهرة إن هدف زيارة الصندوق هو إظهار الدعم للاقتصاد المصري وبدء مفاوضات للاتفاق على القرض بنهاية العام أو في غضون شهرين أو حسبما يسمح الوقت.

وطلبت مصر رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 