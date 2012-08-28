تركيا تتوقع إصلاح خط كركوك-جيهان خلال أسبوع
أنقرة 28 أغسطس آب (رويترز) - قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز اليوم الثلاثاء إن ضخ النفط الخام عبر خط أنابيب ينقل نحو ربع إجمالي صادرات العراق قد استؤنف في أحد أنبوبين بعدما تسبب حريق في غلق الخط الرئيسي.
وأضاف يلدز أن الخط الثاني سيعود للعمل في غضون أسبوع مع الانتهاء من أعمال الإصلاح.
واضطرت تركيا إلى غلق خط كركوك-جيهان الذي ينقل ما يصل إلى 400 ألف برميل يوميا أمس الاثنين بعد حريق ألقي باللوم فيه على متمردين أكراد. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)
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