العراق: تصدير النفط لتركيا مازال متوقفا
بغداد 28 أغسطس آب (رويترز) - قالت وزارة النفط العراقية إن ضخ النفط في خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي مازال متوقفا اليوم الثلاثاء نتيجة تعطل العمليات في محطات ضخ الخام داخل تركيا.
وجاءت التصريحات بعدما أعلن وزير الطاقة التركي في وقت سابق اليوم استئناف تدفق الخام.
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية "بالرغم من تحويل الضخ إلى الأنبوب البديل لكننا حتى الآن لا نستطيع استئناف الصادرات لأن السلطات التركية أبلغتنا بتوقف محطات ضخ النفط عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي."
وعلقت الصادرات أمس الاثنين بعد حريق في أحد خطي أنابيب ينقلان نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.