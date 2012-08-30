جنوب السودان: سنستغرق نحو 6 أشهر لاستئناف انتاج النفط جزئيا
جوبا 30 أغسطس آب (رويترز) - قال وزير النفط بجنوب السودان اليوم الخميس إن بلاده تتوقع أن تستغرق أربعة إلى ستة اشهر لاستئناف انتاج النفط من منطقتي الامتياز 3 و7 بحقول ولاية أعالي النيل بعد توقيع اتفاق نهائي مع السودان.
وأبلغ ستيفن ديو داو الصحفيين أن استئناف الانتاج في حقول ولاية الوحدة قد يستغرق ما يصل إلى عام إذ تحتاج المنشآت لاصلاح بعد ما لحق بها من أضرار جراء اشتباكات حدودية مع السودان في وقت سابق من العام.
وقال إنه يتوقع أن يوقع جنوب السودان اتفاقا نهائيا لاستئناف تصدير النفط عبر انابيب في الشمال بحلول 22 سبتمبر ايلول وهي المهلة التي حددها مجلس الامن الدولي. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير سها جادو - هاتف 0020225783292)
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