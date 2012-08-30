جنوب السودان: سنستغرق نحو 6 أشهر لاستئناف انتاج النفط جزئيا

جوبا 30 أغسطس آب (رويترز) - قال وزير النفط بجنوب السودان اليوم الخميس إن بلاده تتوقع أن تستغرق أربعة إلى ستة اشهر لاستئناف انتاج النفط من منطقتي الامتياز 3 و7 بحقول ولاية أعالي النيل بعد توقيع اتفاق نهائي مع السودان.

وأبلغ ستيفن ديو داو الصحفيين أن استئناف الانتاج في حقول ولاية الوحدة قد يستغرق ما يصل إلى عام إذ تحتاج المنشآت لاصلاح بعد ما لحق بها من أضرار جراء اشتباكات حدودية مع السودان في وقت سابق من العام.