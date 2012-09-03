العراق يتوقع نمو الاقتصاد 10% سنويا على مدى 3 سنوات

بغداد 3 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي اليوم الإثنين إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي عشرة بالمئة سنويا في المتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة بفضل نمو الإيرادات النفطية.