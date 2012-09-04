قطر للغاز تغلق خطين للغاز المسال لإجراء صيانة هذا الشهر

دبي 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت قطر للغاز اليوم الثلاثاء إنها ستغلق اثنين من أكبر خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم لإجراء أعمال صيانة مقررة هذا الشهر.

وقال أكبر مصدر للغاز المسال في العالم إن إغلاق خطي الإنتاج 4 و5 يأتي في إطار برنامج مستمر لصيانة المنشآت.

وأضافت الشركة أن الإغلاق يتم بالتنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة مثل وكلاء الشحن والمشترين ضمن خطة الصيانة السنوية المقررة. ووصفت عملية الإغلاق بالضرورية والآمنة والمخطط لها.