حكومة بغداد تدرس تقليص مدفوعات ميزانية كردستان في 2012

بغداد 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال متحدث باسم حكومة بغداد اليوم الثلاثاء إن الحكومة المركزية تدرس تقليص مدفوعات ميزانية كردستان في 2012 أكثر من ثلاثة مليارات دولار لتعويض خسائر في صادرات النفط تقول الحكومة إنها ناجمة عن عجز في صادرات المنطقة شبه المستقلة من الخام.

وقال علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي إن لجنة اكتشفت خسائر تتجاوز ثلاثة ميارات دولار بسبب عدم ضخ منطقة كردستان كمية النفط المتفق عليها في الميزانية ونتيجة وقف صادرات النفط في الآونة الأخيرة.

وقال إن الحكومة منحت في اجتماعها اليوم مهلة أسبوعا كي يحضر وفد من حكومة كردستان إلى بغداد لمناقشة هذا الامر وإلا فإنها ستخصم المبلغ من ميزانية المنطقة.