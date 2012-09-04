حكومة بغداد تدرس تقليص مدفوعات ميزانية كردستان في 2012
بغداد 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال متحدث باسم حكومة بغداد اليوم الثلاثاء إن الحكومة المركزية تدرس تقليص مدفوعات ميزانية كردستان في 2012 أكثر من ثلاثة مليارات دولار لتعويض خسائر في صادرات النفط تقول الحكومة إنها ناجمة عن عجز في صادرات المنطقة شبه المستقلة من الخام.
وقال علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي إن لجنة اكتشفت خسائر تتجاوز ثلاثة ميارات دولار بسبب عدم ضخ منطقة كردستان كمية النفط المتفق عليها في الميزانية ونتيجة وقف صادرات النفط في الآونة الأخيرة.
وقال إن الحكومة منحت في اجتماعها اليوم مهلة أسبوعا كي يحضر وفد من حكومة كردستان إلى بغداد لمناقشة هذا الامر وإلا فإنها ستخصم المبلغ من ميزانية المنطقة.
وفي ابريل نيسان أوقفت كردستان حصتها من الصادرات الاجمالية لعدم سداد الحكومة المركزية مدفوعات للشركات العاملة في المنطقة. واستؤنف التصدير الشهر الماضي بنحو 120 ألف برميل يوميا أي أقل من مستوى 175 ألف برميل يوميا المحدد في الميزانية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
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