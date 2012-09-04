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نمو الاقتصاد التونسي 3.3% في النصف/1

Tue Sep 4, 2012 12:38pm GMT
 
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تونس 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت أرقام رسمية اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد التونسي حقق نموا بنسبة 3.3 بالمئة خلال النصف الاول من 2012 مستفيدا من انتعاش الاقتصاد خلال الربع الثاني.

وقال معهد الاحصاء الحكومي إن النمو في الأشهر الستة الأولى بلغ 3.3 بالمئة بعد ان حقق الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام نموا بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. (تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - هاتف 21671787538 - تحرير نادية الجويلي)

 