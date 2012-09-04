رئيسة وكالة الطاقة: ارتفاع أسعار النفط العالمية مبعث قلق

نيودلهي 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت رئيسة وكالة الطاقة الدولية إن ارتفاع أسعار النفط العالمية يبعث على قلق الوكالة التي تمثل 28 بلدا مستوردا لكنها أضافت أن أسواق الخام تتلقى إمدادات أفضل قياسا إلى معروض الوقود المكرر.

وقالت ماري فان دير هوفن ردا على أسئلة الصحفيين اليوم الثلاثاء بشأن احتمال السحب من مخزونات الطوارئ "أسواق الخام تتلقى إمدادات معقولة لكن ثمة علامات واضحة على شح في أسواق المنتجات."

وقالت "نرقب الأسواق كدأبنا. نحن على اتصال بأعضائنا كما نفعل دائما ونقف على أهبة الاستعداد للتحرك إذا اقتضت الضرورة."

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لليوم الرابع فوق 116 دولارا للبرميل في معاملات اليوم.

كانت مسؤول ايطالي قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة طلبت الإفراج عن كميات من مخزونات الطوارئ وتدعمها بريطانيا وفرنسا. وقال وزراء مالية مجموعة السبع إنهم مستعدون لدعوة وكالة الطاقة لاتخاذ إجراء.