وزارة النفط: ارتفاع صادرات نفط العراق إلى 2.6 مليون ب/ي في سبتمبر

بغداد أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين إن صادرات النفط ارتفعت إلى 2.6 مليون برميل يوميا في المتوسط في سبتمبر أيلول مقارنة مع 2.565 مليون برميل يوميا في أغسطس آب.

وقال المتحدث عاصم جهاد إن الصادرات من البصرة في جنوب البلاد بلغت 2.18 مليون برميل يوميا في سبتمبر في حين بلغ حجم الشحنات من كركوك في الشمال 420 ألف برميل يوميا منها حوالي عشرة آلاف برميل يوميا تنقل بالشاحنات عبر الأردن. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)