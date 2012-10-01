الريال الإيراني يهبط 7% لمستوى قياسي جديد

دبي أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال متعاملون وموقع يرصد سعر العملة إن الريال الإيراني هبط أكثر من سبعة بالمئة في تداولات السوق المفتوحة اليوم الاثنين ليصل إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند حوالي 32 ألف ريال للدولار الأمريكي مما يعني أن العملة فقدت نحو ربع قيمتها في الأسبوع المنصرم.

وقال موقع مظنه على الانترنت إن سعر الريال بلغ 32 ألفا و250 اليوم وهو ما أكده تاجر عملة في دبي. كان سعر العملة الإيرانية 24 ألفا و600 ريال يوم الاثنين الماضي بحسب موقع مثقال على الانترنت.

وتراجع الريال تراجعا حادا في الأشهر التسعة الأخيرة بسبب عقوبات اقتصادية جديدة فرضها الغرب في محاولة لكبح برنامج إيران النووي.