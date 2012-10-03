مصحح-الخام الأمريكي يغلق منخفضا أربعة بالمئة
(لتصحيح الفقرة الأولى بما يوضح انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وليس ارتفاعها)
نيويورك 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أربعة بالمئة اليوم الأربعاء إذ عززت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وأوروبا المخاوف بشأن تباطؤ النمو بالرغم من بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع الدولار بفعل بيانات أخرى مشجعة.
وانخفض الخام الأمريكي الخفيف في العقود تسليم نوفمبر تشرين الثاني 3.75 دولار أو 4.08 بالمئة ليبلغ عند التسوية 88.14 دولار للبرميل مسجلا أكبر هبوط بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 21 يونيو حزيران. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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