وزير المالية: تونس تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4.5% في 2013

تونس 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير المالية التونسي يوم الاثنين إن بلاده تخطط لتحقيق نمو إقتصادي بنسبة 4.5 بالمئة في 2013 مقابل 3.5 بالمئة خلال العام الحالي وتقليص عجز الموازنة إلى 5.9 بالمئة.

ونقلت وكالة الانباء التونسية عن سليم بسباس وزير المالية قوله ان "تونس تتطلع أيضا إلى حصر عجز الميزانية العامة للدولة خلال العام المقبل في حدود 5.9 بالمئة مقابل 6.6 بالمئة مرتقبة خلال العام الحالي."

واضاف "تونس تخطط الى تحقيق نسبة نمو في حدود 4.5 بالمئة في 2013."