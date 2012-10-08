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مسؤولون: توقف إمدادات الغاز من إيران إلى تركيا بعد انفجار

Mon Oct 8, 2012 9:21am GMT
 
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أنقرة 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤولون أتراك بقطاع الطاقة إن تدفق الغاز الإيراني عبر خط أنابيب إلى تركيا قد توقف بسبب انفجار في شرق تركيا في الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

وقال المسؤولون مشترطين عدم نشر أسمائهم إن الانفجار وقع في منطقة دوجو بايزيد بمحافظة اجري في شرق تركيا. وقالوا إنه لم يتضح على الفور سبب الانفجار ولا متى تستأنف إمدادات الغاز. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 