مسؤولون: توقف إمدادات الغاز من إيران إلى تركيا بعد انفجار

أنقرة 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤولون أتراك بقطاع الطاقة إن تدفق الغاز الإيراني عبر خط أنابيب إلى تركيا قد توقف بسبب انفجار في شرق تركيا في الساعات الأولى من اليوم الاثنين.