مسؤول: ارتفاع صادرات نفط العراق فوق 2.8 مليون ب/ي في أكتوبر

لندن 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول رفيع بقطاع النفط العراقي اليوم الثلاثاء إن من المتوقع ارتفاع صادرات البلاد من الخام فوق 2.8 مليون برميل يوميا هذا الشهر مسجلة أعلى مستوياتها في عقود مع صعود الشحنات من الشمال والجنوب.

وبلغت الصادرات 2.6 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول وهو بالفعل أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما.