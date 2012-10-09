الخام الأمريكي يغلق مرتفعا 3% بفعل توترات في الشرق الأوسط
نيويورك 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من ثلاثة في المئة اليوم الثلاثاء ليتوقف هبوط استمر جلستين في ظل احتمالات لانقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب تصاعد التوترات هناك.
وزاد سعر الخام الأمريكي الخفيف تسليم نوفمبر تشرين الثاني 3.06 دولار أو 3.43 في المئة ليبلغ عند التسوية 92.39 دولار للبرميل بعد أن جرى تداوله بين 89.29 دولار و92.91 دولار. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
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