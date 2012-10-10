وزير الطاقة التركي: استئناف تدفق الغاز من إيران خلال أسبوع

اسطنبول 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز اليوم الأربعاء إن تدفق الغاز في خط للأنابيب ينقل الغاز الإيراني إلى تركيا سيستأنف خلال أسبوع بعدما توقف بسبب انفجار في شرق تركيا يوم الاثنين.

وأضاف يلدز أن تركيا لم تواجه مشاكل في الامدادات بفضل زيادة الامدادات اليومية من روسيا. وقالت جازبروم يوم الإثنين إنها عززت إمداداتها اليومية إلى تركيا بنسبة 60 بالمئة إلى 48 مليون متر مكعب. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)