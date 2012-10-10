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العراق يستهدف إنتاج 9-10 ملايين ب/ي من النفط بحلول 2020

Wed Oct 10, 2012 8:43am GMT
 
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بغداد 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة اليوم الأربعاء إن العراق يستهدف الوصول بإنتاج النفط إلى ما بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2015 ثم تسعة إلى عشرة ملايين برميل يوميا بحلول 2020 وهو ما يمكن المحافظة عليه لمدة 20 عاما.

وقال حسين الشهرستاني إن نتائج الدراسات تظهر إمكانية تحقيق ذلك وتوصي به. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 