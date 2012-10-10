الشهرستاني: توسع قطاع النفط العراقي سيعزز الانفاق بالميزانية

بغداد 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة اليوم الأربعاء إن توسع قطاع النفط العراقي سيتيح للحكومة مضاعفة الانفاق لنحو مثليه خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وقال حسين الشهرستاني إن سياسة العراق النفطية الحالية مكنت الحكومة من مضاعفة الانفاق في ميزانيتها في ثلاث سنوات فقط مضيفا أن الميزانية سترتفع 80 بالمئة أخرى بين 2012 و2015.

ويركز العراق على بناء قطاعه النفطي الذي يدر نحو 95 بالمئة من ميزانيته بعد سنوات من الحروب والعقوبات.