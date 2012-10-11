الخام الأمريكي يرتفع دولارا مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط

لندن 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من دولار للبرميل اليوم الخميس مع تفاقم التوتر بين سوريا وتركيا ووسط شح في امدادات المنتجات النفطية.