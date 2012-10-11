الخام الأمريكي يرتفع دولارا مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط
لندن 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من دولار للبرميل اليوم الخميس مع تفاقم التوتر بين سوريا وتركيا ووسط شح في امدادات المنتجات النفطية.
وارتفع سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم نوفمبر تشرين الثاني 99 سنتا إلى 92.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 1120 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ 92.31 دولار.
وزاد سعر مزيج برنت 89 سنتا إلى 115.22 دولار للبرميل. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
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