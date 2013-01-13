الميرة القطرية تخطط لإصدار حقوق بقيمة 261 مليون دولار نهاية يناير

دبي 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بيان اليوم الأحد إن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية حاملة حقوق العلامة التجارية لأسواق جيان التابعة لمجموعة التجزئة الفرنسية كازينو في قطر وسلطنة عمان ستطلق إصدار حقوق في نهاية يناير كانون الثاني لمضاعفة رأسمالها المدفوع.

وقال إشعار للبورصة إن الشركة ستجمع 950 مليون ريال (260.9 مليون دولار) عن طريق طرح عشرة ملايين سهم جديد بسعر 95 ريالا للسهم في الفترة من 27 يناير إلى العاشر من فبراير شباط.

ويقل سعر إصدار الحقوق كثيرا عن السعر الحالي للسهم والذي كان منخفضا واحدا بالمئة عند 164.9 ريال في الساعة 0710 بتوقيت جرينتش.

ويحق للمساهمين القائمين الاكتتاب في سهم واحد جديد لكل سهم في حوزتهم لكن يمكنهم أيضا طلب شراء أي أسهم لم يكتتب فيها.

وإلى جانب امتياز العلامة التجارية لجيان تدير الميرة أكثر من 20 متجرا تحت اسمها التجاري الخاص في قطر الغنية بالغاز.