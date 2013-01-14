تباين بورصات الشرق الأوسط وسهم بنك قطر الوطني عند أدنى مستوى في عام

من نادية سليم

دبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع سهم بنك قطر الوطني مسجلا أكبر انخفاض في يوم واحد خلال 12 شهرا اليوم الإثنين وذلك بعدما لم يحقق البنك زيادة تذكر في أرباح الربع الأخير من العام الماضي وفي ظل عدم وجود أسهم مجانية في توزيعات الأرباح بينما أغلقت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة على تباين.

وجاءت نتائج البنك القطري الكبير في حدود التوقعات. وأعلن البنك عن توزيعات أرباح نقدية بواقع ستة ريالات للسهم لكن المستثمرين الأفراد الذين كانوا يأملون في أسهم مجانية أصيبوا بخيبة أمل.

وقال اناستاسيوس دالجياناكيس مدير تعاملات المؤسسات لدى مباشر "رأينا بعض عمليات جني الأرباح بعد أداء قوي للغاية لأن الأرقام كادت أن تخالف التوقعات."

وأضاف "توزيعات الأرباح لا تعني أن السوق ستتغاضى عن الأداء التشغيلي."

وهبط سهم بنك قطر الوطني 2.6 بالمئة إلى 134.4 ريال وهي أكبر خسارة يومية له منذ يناير كانون الثاني 2012. وكان السهم قد صعد من مستوى 131 ريالا وبلغ ذروته عند 141.70 ريال أمس الأحد.

وأصيب المستثمرون الأفراد بخيبة أمل لعدم الإعلان عن أسهم مجانية كانوا يتوقعون توزيعها بواقع عشرة إلى 15 بالمئة.

وقال رضا جمعة مدير المحافظ لدى المشرق "قاعدة النمو لبنك قطر الوطني ستكون متوسطة لكنني أرى أن النتائج جيدة .. لا يوجد ضغط كبير على الهوامش لأن نسبة كفاية رأس المال مريحة عند 21 بالمئة."