مقدمة 1-الخطوط القطرية تنفي محادثات لشراء حصة في سبايس جت الهندية

(لاضافة تصريحات رئيس الخطوط القطرية وتحديث سعر السهم)

نيودلهي/الدوحة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن شركته غير مهتمة بشراء حصة في شركة سبايس جت الهندية للطيران الاقتصادي أو أي شركة هندية أخرى نافيا تقارير إعلامية عن دخول الشركة الخليجية محادثات بشأن استثمار محتمل.

وارتفع سهم سبايس جت الهندية بما يصل إلى 8.5 بالمئة اليوم الثلاثاء بعدما قالت تايمز أوف إنديا إن شركة الطيران منخفض التكلفة تقترب من بيع حصة إلى شركة طيران أجنبية "من المرجح" أن تكون الخطوط القطرية.

وفي بيان اليوم الثلاثاء نفى أكبر الباكر رئيس الخطوط القطرية دخول أي محادثات بشأن استثمار محتمل.

وقال الباكر في البيان إن الخطوط القطرية تنفي بشكل قاطع الاهتمام بالاستثمار في سبايس جت أو أي ناقلة هندية أخرى.

وأضاف أن التقارير محض تكهنات من أفراد يريدون رفع سعر السهم.

وقال الباكر إن الخطوط القطرية لن تدرس الاستثمار في الهند إلا بعد تحرير القوانين واللوائح على نحو ملائم.

وقالت سبايس جت في بيان أصدرته في وقت سابق من اليوم إن من السابق لأوانه التعليق على إمكانية بيع حصة لأي مستثمر لكنها أضافت أن بعض المستثمرين أبدوا اهتماما بالشركة بعد أن غيرت الهند اللوائح لتسمح لشركات الطيران الأجنبية بشراء حصص في شركات الطيران المحلية.