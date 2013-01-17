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عطلة في البورصة الأردنية الأحد المقبل

Thu Jan 17, 2013 8:10am GMT
 
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عمان 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت البورصة الأردنية اليوم الخميس تعطيل أعمالها يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي على أن تستأنف العمل يوم الإثنين 21 يناير كانون الثاني 2013.

وقرر مجلس الوزراء الأردني أمس تقديم عطلة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى المولد النبوي عن موعدها بحيث تكون العطلة الأحد 20 يناير بدلا من الخميس 24 يناير. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - هاتف0096264657936 - تحرير محمود عبد الجواد)
 