سهم موبايلي السعودية عند أعلى مستوى في 6 سنوات وصعود معظم أسواق المنطقة

من نادية سليم

دبي 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفع سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) لأعلى مستوى في نحو ست سنوات اليوم الثلاثاء بعدما تجاوزت أرباح الشركة للربع الأخير من العام الماضي توقعات المحللين مما ساعد البورصة السعودية على أن تغلق مرتفعة كما أغلقت معظم بورصات المنطقة على ارتفاع أيضا.

وصعد سهم موبايلي 2.7 في المئة إلى 75 ريالا مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ أبريل نسيان 2006.

وقالت موبايلي يوم السبت إن صافي أرباحها نما 11 في المئة في الربع الأخير وإن إيردات خدمات البيانات والعملاء من الشركات ستواصل دعم النمو.

وقالت شروق دياب محللة البحوث لدى الوطني للاستثمار في مذكرة بحثية "تهدف استراتيجية الإدارة للحفاظ على القدرة التنافسية وزيادة طاقة الشبكة لتلبية الطلب المتزايد من مستخدمي الإنترنت وقطاع الشركات."

وأوصت "بتجميع" سهم موبايلي محددة سعره العادل عند 77.90 ريال.

وعاد صائدو الصفقات لشراء سهم الاتصالات السعودية الذي ارتفع واحدا في المئة متعافيا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع سجله في الجلسة السابقة. وأعلنت الشركة وهي المحتكر السابق لسوق الاتصالات في المملكة أمس الإثنين انخفاض أرباح الربع الأخير 79 في المئة نظرا لزيادة النفقات ورسوم استثنائية تكبدتها وحدات تابعة في الهند وجنوب أفريقيا.

وصعد سهم زين السعودية 1.9 في المئة لتبلغ مكاسبه في يناير حتى الآن 2.5 في المئة.