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بنوك: اتصالات قطر ستصدر سندات قياسية اليوم الأربعاء

Wed Jan 23, 2013 6:00am GMT
 
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دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت البنوك المرتبة إن اتصالات قطر (كيوتل) تنوي إصدار سندات لأجل 15 عاما بما لا يقل عن 500 مليون دولار اليوم الأربعاء.

وتحدد السعر الاسترشادي الأولي للسندات استحقاق 2028 عند 250 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ويدير ترتيب العملية آر.بي.اس وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وجيه.بي مورجان تشيس وسيتي جروب وكيو.ان.بي كابيتال.

وسيكون الإصدار مفتوحا للمستثمرين من المؤسسات في الولايات المتحدة.

كانت المرة السابقة التي تطرق فيها كيوتل سوق السندات في ديسمبر كانون الأول بإصدار لأجل عشر سنوات قيمته مليار دولار وكانت طلبات الاكتتاب تجاوزت المعروض بكثير في تلك العملية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 