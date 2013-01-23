بنوك: اتصالات قطر ستصدر سندات قياسية اليوم الأربعاء

دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت البنوك المرتبة إن اتصالات قطر (كيوتل) تنوي إصدار سندات لأجل 15 عاما بما لا يقل عن 500 مليون دولار اليوم الأربعاء.

كانت المرة السابقة التي تطرق فيها كيوتل سوق السندات في ديسمبر كانون الأول بإصدار لأجل عشر سنوات قيمته مليار دولار وكانت طلبات الاكتتاب تجاوزت المعروض بكثير في تلك العملية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)