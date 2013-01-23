مقدمة 1-بيت التمويل الخليجي يتطلع لدمج الخليجي التجاري

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دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين اليوم الأربعاء إنه يدرس خيارات لدمج البنك الخليجي التجاري التابع له مع بنوك بحرينية أخرى.

ويملك بيت التمويل الخليجي الذي خاض عددا من عمليات إعادة الهيكلة منذ 2009 حصة 47 بالمئة من الخليجي التجاري تبلغ قيمتها نحو 23.3 مليون دينار (61.8 مليون دولار) بالقيمة السوقية الحالية.

وقال بيت التمويل الخليجي في بيان لبورصة دبي "بيت التمويل الخليجي يدرس حاليا عددا من الخيارات لدمج البنك الخليجي التجاري مع بنوك أخرى في البحرين لانشاء بنك أكبر وأقوى." وأسهم بيت التمويل الخليجي مدرجة في بورصة دبي.

ولم يذكر بيت التمويل البنوك البحرينية التي يدرس دمج الخليجي التجاري معها.

واندماج البنوك غير معتاد في الخليج لأن المساهمين الرئيسيين وهم عادة عائلات محلية ذات نفوذ لا يقبلون ترك السيطرة على البنوك ويمكن أن يبالغوا في تقييماتهم.

لكن البحرين شهدت عدة محاولات اندماج في الشهور القليلة الماضية إذ تتفاعل البنوك مع الأزمة المالية العالمية وانتهاء الطفرة العقارية في المملكة التي يعتمد كثير من البنوك الصغيرة فيها على رسوم إدارة استثمارات في العقارات والأراضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري استكملت بنوك كابيفست وإيلاف وبيت إدارة المال اندماجها لإقامة بنك بأصول اجمالية تتجاوز 400 مليون دولار.

وقال بنك البحرين الإسلامي ومصرف السلام في فبراير شباط 2012 إن محادثاتهما للاندماج وتكوين أكبر بنك إسلامي في البحرين من حيث الأصول قد انهارت بسبب خلاف على السعر.

وفي ديسمبر كانون الأول اشترت بيت التمويل الخليجي كابيتال وهي وحدة لبيت التمويل الخليجي نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.