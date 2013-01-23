مقدمة 2-اتصالات قطر ستصدر سندات قياسية اليوم الأربعاء

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دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - تخطط اتصالات قطر (كيوتل) لجمع مليار دولار من بيع سندات اليوم الأربعاء لتصبح ثاني مقترض خليجي يستفيد هذا الأسبوع من انخفاض تكلفة الاقتراض لتدبير تمويل طويل الأجل.

وأضافت كيوتل التي تملك الدولة حصة أغلبية فيها شريحة سندات لأجل 30 عاما إلى سندات لأجل 15 عاما أعلنت عنها في وقت سابق اليوم نظرا لأن الطلب-وبصفة خاصة من المستثمرين الدوليين- كان قويا للغاية على حد قول متعاملين.

وتستفيد شركات خليجية من تقلص فروق الأسعار بجمع أموال من سوق السندات لتمويل خططها للتوسعة ومتطلبات إعادة التمويل.

وترفع كيوتل حصصها في شركات تابعة مستفيدة من الوضع المالي القوي للدولة الخليجية الغنية بالغاز الطبيعي في وقت تحجم فيه شركات اتصالات كبيرة أخرى عن إبرام صفقات.

وعززت كيوتل حصتها في شركة الاتصالات العراقية آسيا سيل وفي شركة الاتصالات الكويتية وطنية العام الماضي.

وتجتذب السندات لأجل 30 عاما شركات التأمين الأمريكية وصناديق المعاشات التي تسعى لشراء سندات الشركات والاحتفاظ بها في الاجل الطويل.

وقال مصرفي من المنطقة طلب عدم الكشف عن هويته "هناك الكثير من الاهتمام من مستثمرين من المؤسسات خارج مجلس التعاون الخليجي.