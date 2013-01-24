الأسهم الأردنية ترتفع بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية

1224 جمت - قاد القطاع المصرفي المؤشر الأردني للارتفاع للجلسة الثانية على التوالي وسط قيم تداول جيدة وفي ظل تفاؤل حذر بعودة الثقة للسوق عقب سير عملية الانتخابات البرلمانية بشكل سلس.

وأغلق المؤشر الأردني مرتفعا 1.04 بالمئة إلى 2052.62 نقطة في حين استقرت قيمة التداول عند 10.6 مليون دينار.

وقال هادي أبوالسعود مدير عام شركة مبادلة للاستثمارات المالية إن الشراء في قطاع البنوك اليوم وخاصة البنك العربي أعطى دفعة للمؤشر.

وأضاف أبو السعود "انتهاء العملية الانتخابية يوم أمس يعطي المستثمرين تفاؤلا بمرحلة جديدة مما يعيد الثقة للسوق المالي."

وصعد سهم البنك العربي 4.19 بالمئة إلى 7.45 دينار كما ارتفع سهم مصفاة البترول الأردنية 0.34 بالمئة إلى 5.87 دينار.

وزاد سهم الملكية الأردنية 1.26 بالمئة إلى 0.8 دينار في حين ارتفع سهم الاتصالات الأردنية 0.75 بالمئة إلى 5.34 دينار.

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