سهم قطر الوطني يدفع مؤشر الدوحة إلى أعلى إغلاق في أسبوعين

1225 جمت - ساعد سهم بنك قطر الوطني مؤشر بورصة الدوحة على الارتفاع إلى أعلى مستوى إغلاق له في أسبوعين بعد أن أعلن أكبر بنك في البلاد عن صفقة للاستحواذ شبه الكامل على البنك التونسي القطري.

وارتفع سهم قطر الوطني واحدا بالمئة. وقال البنك المدعوم من الدولة أمس الأربعاء إنه وافق على شراء حصة إضافية نسبتها 49.96 بالمئة في البنك التونسي القطري لترتفع حصته إلى 99.96 بالمئة وإنه ينتظر موافقة الجهات التنظيمية.

وقفز سهم مصرف الريان الإسلامي اثنين بالمئة وشكل 20 بالمئة من إجمالي الأسهم المتداولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة إلى 8689 نقطة معوضا خسائره المبكرة ومسجلا أعلى إغلاق منذ العاشر من يناير كانون الثاني. وزاد المؤشر في ست من الجلسات السبع الماضية وصعد بنسبة أربعة بالمئة في عام 2012.

وجميع الأسواق الخليجية الأخرى وكذلك البورصة المصرية مغلقة اليوم الخميس بمناسبة عطلة المولد النبوي.

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