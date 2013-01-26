بيان: قطر الإسلامي يعين رئيسا تنفيذيا جديدا
الدوحة 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصرف قطر الإسلامي ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية اليوم السبت إنه عين باسل جمال رئيسا تنفيذيا له.
وقال البنك في بيان إن جمال سيكون مسؤولا عن كل الشركات والمؤسسات التابعة للبنك في الداخل والخارج.
وسبق أن شغل جمال منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي في مجموعة البنك الأهلي المتحد البحرينية حيث كان مسؤولا عن قطاعات من بينها تمويل الشركات والخزينة والأنشطة المصرفية الاستثمارية. ويتولى مهام منصبه الجديد في فبراير شباط 2013.
كان صافي ربح قطر الإسلامي انخفض في الربع الأخير من 2012 أكثر من النصف بسبب المخصصات ليسجل 110 ملايين ريال (30.2 مليون دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من 2011 بينما كان متوسط التوقعات 328.50 مليون. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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