بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد القطري 5% في 2013

الكويت 19 فبراير شباط (رويترز) - توقع بنك الكويت الوطني في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر خمسة في المئة بالأسعار الثابتة في عام 2013 وبواقع 4.9 في المئة في عام 2014.

وتوقع البنك الوطني أن يرتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين ليصل إلى 3.4 في المئة خلال عام 2013 وأربعة في المئة في 2014 على أساس سنوي.

والاقتصاد القطري واحد من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة بفضل الإيرادات المرتفعة التي تحققها مبيعات الغاز للميزانية العامة لكن بيانات أعلنها جهاز الإحصاء القطري في ديسمبر كانون الثاني الماضي أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام رغم تلقى دعم من التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.

ووفقا لهذه البيانات فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل لأخذ التضخم في الاعتبار نموا نسبته 3.9 بالمئة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق و1.7 في المئة مقارنة مع الربع السابق.

ويظهر ذلك تباطؤا عن الربع الثاني من 2012 حينما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خمسة في المئة عن الفترة المقابلة من العام السابق وعن الربع الأول حينما بلغ النمو 6.9 في المئة.

وانتهت فترة من الاستثمارات الضخمة في موارد النفط والغاز في قطر العام الماضي مما يعني أن قطاع الطاقة الذي يشكل نحو نصف اقتصاد البلاد يساهم الآن بنسبة أقل كثيرا في النمو.

لكن قطر تخطط لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على مشروعات للبنية التحتية في السنوات القادمة استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

ويتوقع جهاز الإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر 4.8 في المئة في 2013 بعد نمو متوقع بنسبة 6.3 في المئة في 2012.