بنك الدوحة يعتزم إطلاق إصدار حقوق محلي بقيمة 426 مليون دولار

دبي 21 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك الدوحة اليوم الخميس إنه سيطلق اصدار حقوق بقيمة 1.55 مليار ريال (425.7 مليون دولار) للمستثمرين المحليين في اطار المرحلة الأولى من عملية زيادة رأس المال على شريحتين.

ومستويات رأس المال لدى خامس أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية أدنى منها لدى نظرائه القطريين ومن المتوقع استخدام حصيلة الاصدار في الأساس لسد تلك الفجوة.

وسينقسم الاصدار الذي يعادل 50 بالمئة من اجمالي أسهم البنك بالتساوي إلى طرح محلي وشهادات ايداع دولية في لندن.

وقال بنك الدوحة في بيان بعد الحصول على موافقة المساهمين إن المرحلة الأولى ستكون طرح 51.7 مليون سهم جديد للمساهمين الحاليين يبدأ في 28 فبراير شباط ويستمر حتى 13 مارس اذار.

ويبلغ سعر السهم في الطرح 30 ريالا بخصم كبير عن سعر السوق الحالي الذي بلغ 51.1 ريال بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. وانخفض السهم 9.9 بالمئة اليوم الخميس بعد انتهاء حق الشراء في إصدار الحقوق.

وقال البيان إن الجزء الثاني وهو طرح شهادات الايداع الدولية سيكون عقب الطرح المحلي مضيفا أن التوقيت يعتمد على الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

وقال البنك إنه سيجري تسعير شهادات الايداع الدولية عند 90 بالمئة على الأقل من سعر السهم بالسوق في تاريخ الاصدار.

كان راجافان سيتارامان الرئيس التنفيذي للبنك قال الشهر الماضي إن جيه.بي مورجان سيتولى ترتيب اصدار شهادات الايداع الدولية.

وقالت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية في أكتوبر تشرين الأول إن رأسمال بنك الدوحة من المستوى الأساسي سينخفض إلى 9.6 بالمئة بنهاية 2013 ما لم يقم البنك بزيادة رأس المال.