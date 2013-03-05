مذكرة بحثية-اتش.اس.بي.سي يرفع توصيته لأسهم بنك مسقط وبنك الدوحة

5 مارس آذار (رويترز) - اتش.اس.بي.سي:

* يرفع توصيته لسهم بنك مسقط إلى زيادة الوزن النسبي من محايد والسعر المستهدف إلى 0.72 ريال من 0.63 ريال.

* يرفع توصيته لسهم بنك الدوحة إلى زيادة الوزن النسبي من محايد.

* يرفع توصيته لسهم بنك الاتحاد الوطني إلى زيادة الوزن النسبي من محايد.

* يخفض توصيته لسهم بنك الخليج الأول إلى محايد من زيادة الوزن النسبي.

* يرفع توصيته لسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال إلى محايد من خفض الوزن النسبي.