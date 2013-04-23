مقابلة-العالمية للزيوت الأردنية تتوقع نموا بسيطا في أرباحها في 2013

من هبة العيساوي

عمان 23 أبريل نيسان (رويترز) - توقع مسؤول بارز في الشركة العالمية للزيوت ‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ إحدى أكبر منتجي زيوت الطعام في الأردن اليوم الثلاثاء تحسن أرباح الشركة هذا العام مع نمو الطلب المحلي والتركيز على المنتجات الأكثر طلبا من المؤسسات.

وأضاف نادر سنداحة مدير عام الشركة في مقابلة مع رويترز "نحن متفائلون بعام 2013 ونتوقع نموا بسيطا في الأرباح عن العام الماضي."

وقفزت أرباح العالمية للزيوت في 2012 بنسبة 70.5 بالمئة إلى 377 الف دينار (531.7 ألف دولار) مقارنة مع 221 الف دينار في العام السابق نتيجة تراجع كلفة مدخلات الإنتاج.‭‭‭‭ ‬‬‬‬

وتابع سنداحة "نتعامل مع سلعة تتحكم بها الأسعار العالمية وخاصة زيوت النخيل والصويا والذرة لذلك نربط توقعاتنا بتوجهاتنا بتلك الأسعار."

وأشار إلى أن الشركة التي تمتلك مصنعا واحدا في العاصمة عمان تخطط هذا العام أن تركز على المنتجات الأكثر طلبا من قبل المطاعم وليس الأفراد في ظل المنافسة الشديدة في السوق المحلية بين المنتجات التي تستهدف ربات البيوت.

وتعمل في السوق المحلية نحو 10 شركات متخصصة بزيوت الطعام أربع منها شركات مساهمة عامة.

وبين سنداحة أن الشركة التي يمتلك البنك الإسلامي الأردني حصة 11 بالمئة فيها تتعرض لمنافسة من قبل المنتجات المستوردة ذات الأسعار المنخفضة والتي تغرق السوق الأردنية.‭‭‭‬‬‬‬