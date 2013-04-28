مقدمة 1-أرباح النورس العمانية تواصل تراجعها

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من ماثيو سميث

دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة النورس ثاني أكبر شركة للاتصالات في سلطنة عمان إن أرباحها انخفضت بنسبة 21 في المئة في الربع الأول من عام 2013 وجاءت أقل من توقعات المحللين.

وسجلت أرباح الشركة تراجعا للفصل الخامس على التوالي مع هبوط هوامش الربح وارتفاع تكلفة الاهلاك في حين زادت الإيرادات ثلاثة بالمئة.

وتمتلك اريد (الاتصالات القطرية سابقا) حصة أغلبية في النورس التي اعلنت في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربحها بلغ 7.7 مليون ريال (20 مليون دولار) في نهاية مارس آذار انخفاضا من 9.8 مليون ريال قبل عام.

وتوقع محللان في استطلاع اجرته رويترز أن تحقق النورس أرباحا قدرها 10 ملايين ريال في الربع الأول.

وكانت الشركة قد أنهت احتكار الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) للسوق في 2005 .

وتتعرض هوامش الربح لشركات الاتصالات الخليجية لصغوط جراء تحول اعداد متزايدة من العملاء لخدمات مثل الرسائل الفورية والاتصالات الصوتية عبر الإنترنت.