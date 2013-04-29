سهم النورس يهبط لأدنى مستوى في شهرين بعد نتائج الربع/1

0614 جمت - هبط سهم النورس للاتصالات في البورصة العمانية إلى أدنى مستوى في شهرين بعد انخفاض أرباح الشركة للربع الخامس على التوالي.

وهبط سهم النورس 4.7 بالمئة إلى 0.508 ريال مسجلا أدنى مستوى منذ 20 فبراير شباط. وتراجع السهم 27.6 بالمئة عن سعره في الطرح العام الأولي الذي تم عام 2010 والذي بلغ 0.702 ريال.

وأعلنت الشركة التي تملك أريد القطرية غالبية أسهمها أمس الأحد انخفاضا بنسبة 21 بالمئة في أرباح الربع الأول بسبب تراجع الدخل من المكالمات المحلية والرسائل.

وانخفض المؤشر العماني 0.4 بالمئة إلى 6155 نقطة.