تباين في أداء مؤشرات الكويت صباحا

0644 جمت - تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت في التداولات الصباحية اليوم مع توجه المستثمرين نحو الأسهم الصغيرة والمضاربية.

وهبط مؤشر كويت 15 بنسبة 0.16 في المئة إلى 1072.9 نقطة بينما ارتفع المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.47 في المئة 0.52 في المئة إلى 7401 نقطة.

وقال عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات لرويترز إن السيولة تتجه في السوق من الأسهم الكبيرة والقيادية التي يقبل المضاربون على بيعها نحو الأسهم الصغيرة التي يقبلون على شرائها "لكن الأسهم القيادية لا تنزل أسعارها بمستويات كبيرة."

وارتفعت أسهم الساحل 3.6 في المئة والمال 4.48 في المئة والاستثمارات الوطنية 2.35 في المئة والتجارية العقارية 4.49 في المئة.

وارتفع سهم ألافكو لتمويل تأجير وشراء الطائرات 1.54 في المئة إلى 330 فلسا لكن إجمالي الأسهم المتداولة بلغ عشرة أسهم فقط وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن تأجير طائرات لمدة ست سنوات بمبلغ 19.4 مليون دولار طبقا لحسابات رويترز.

واعتبر الدليمي أن سعر سهم الشركة حاليا مرتفع وهو غير قابل لمزيد من الارتفاع وهذا ما يتنافى مع المكاسب السريعة التي يرغب المضاربون في تحقيقها.

وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.25 في المئة وكابلات 1.89 في المئة وأعيان 1.22 في المئة.