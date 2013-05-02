الاسهم التركية تقفز إلي مستوى قياسي جديد مدعومة بآمال خفض الفائدة

اسطنبول 2 مايو أيار (رويترز) - قفزت الاسهم التركية إلي أعلى مستوى لها على الاطلاق وهبطت عوائد السندات الي مستوى قياسي منخفض اليوم الخميس بفعل آمال بخفض آخر لاسعار الفائدة ورفع ثان للتصنيف الائتماني للدين السيادي لتركيا.

وهبطت عائد السندات القياسية لأجل عامين إلي 5.02 بالمئة من 5.20 بالمئة عند الاغلاق يوم الثلاثاء.

وأنهى المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول الجلسة مرتفعا 3.05 بالمئة الي 88669.73 نقطة متفوقا على اداء الاسواق الناشئة التي تراجع مؤشرها القياسي 0.06 بالمئة.

وساعد التقدم في محادثات السلام مع المتمردين الاكراد وآمال برفع للتصنيف الائتماني وتوقعات لمزيد من الخفض لاسعار الفائدة -عززها البنك المركزي الاوروبي اليوم بخفضه سعر الفائدة الرئيسي للمرة الاولى في 10 أشهر- في دفع عوائد السندات التركية للهبوط.

وتحوم سوق الاسهم التركية قرب مستويات قياسية مرتفعة لاسابيع مدفوعة -بين عوامل اخرى- بآمال بان رفعا ثانيا للتصنيف الائتماني سيعزز مكانة البلاد بعد ان زادت وكالة فيتش تصنيفها الاستثماري لتركيا في نوفمبر تشرين الثاني. ومن شان رفع ثان للتصنيف الائتماني ان يسمح بتدفق المزيد من الاموال الدولية للاستثمار في الاصول التركية.