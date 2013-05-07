شركتان للكهرباء في عمان تخططان لطرح أولي في منتصف 2014

مسقط 7 مايو أيار (رويترز) - قالت شركتان عمانيتان لتوليد الكهرباء اليوم الثلاثاء إنهما تعتزمان القيام بطرح عام أولي لأسهمهما بحلول يونيو حزيران من العام المقبل.

وقالت شركة السويدي للطاقة التي تدير محطة تنتج 750 ميجاوات في البركة شمالي العاصمة مسقط انها ستطرح حصة تبلغ 35 في المئة من اسهمها للجمهور. وقالت شركة الباطنة للطاقة التي تدير محطة بنفس القدرة في مدينة صحار بشمال عمان انها ستبيع نفس النسبة من اسهمها.

وكلا الشركتين مملوك لاتحاد شركات يتألف من جي.دي.إف سويز بحصة 46 في المئة ومجموعة سهيل بهوان المحلية بنسبة 22 في المئة وسوجيتز كورب وشيكوكو الكتريك باور اليابانيتين بنسبة 11 في المئة لكل منهما وصندوق التقاعد الحكومي بعمان بنسبة عشرة بالمئة.