شركتان للكهرباء في عمان تخططان لطرح أولي في منتصف 2014
مسقط 7 مايو أيار (رويترز) - قالت شركتان عمانيتان لتوليد الكهرباء اليوم الثلاثاء إنهما تعتزمان القيام بطرح عام أولي لأسهمهما بحلول يونيو حزيران من العام المقبل.
وقالت شركة السويدي للطاقة التي تدير محطة تنتج 750 ميجاوات في البركة شمالي العاصمة مسقط انها ستطرح حصة تبلغ 35 في المئة من اسهمها للجمهور. وقالت شركة الباطنة للطاقة التي تدير محطة بنفس القدرة في مدينة صحار بشمال عمان انها ستبيع نفس النسبة من اسهمها.
وكلا الشركتين مملوك لاتحاد شركات يتألف من جي.دي.إف سويز بحصة 46 في المئة ومجموعة سهيل بهوان المحلية بنسبة 22 في المئة وسوجيتز كورب وشيكوكو الكتريك باور اليابانيتين بنسبة 11 في المئة لكل منهما وصندوق التقاعد الحكومي بعمان بنسبة عشرة بالمئة.
ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل المالية. وتنص القواعد المحلية على ضرورة ان تقوم شركات الكهرباء التي تمتلك شركات اجنبية حصة الاغلبية فيها بطروحات عامة اولية خلال خمس سنوات من بدء العمليات. وتعمل كلا الشركتين منذ ابريل نيسان من العام الماضي. (اعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
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