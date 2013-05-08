قطر للبترول تنوي طرح وحدات للاكتتاب العام في المدى الطويل
الدوحة 8 مايو أيار (رويترز) - قال حسين العبد الله عضو المجلس التنفيذي لقطر القابضة الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادي اليوم الأربعاء إن قطر للبترول المملوكة للدولة تعتزم طرح أسهم في أربع وحدات للاكتتاب العام خلال السنوات المقبلة.
وقال العبد الله "توجد أربع شركات لدى قطر للبترول جاهزة الآن للإدراج في بورصة قطر."
وأبلغ الصحفيين لاحقا "سيكون هذا في الأعوام المقبلة." وقال عندما سئل عن قيمة عمليات الطرح "حوالي 50 مليار دولار في المجمل."
وأحجم عن تحديد أسماء الشركات. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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