تحليل-بورصة تونس مثيرة للاهتمام ولكن تحتاج لدفعة قوية من الحكومة

من طارق عمارة

تونس 8 مايو أيار (رويترز) - بعد عام صعب في 2012 لم تدرج فيه سوى شركتين في بورصة تونس تستعد البورصة المحلية لطفرة حقيقية مع ارتفاع الادراجات هذا العام لكنها لا تزال تحتاج لدعم حكومي ومزيد من الشفافية لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب.

ويتوقع المدير العام لبورصة تونس التي يبلغ متوسط قيمة التداول اليومي فيها 6.2 مليون دينار ادراج ما لا يقل عن 15 شركة جديدة حتى نهاية العام الحالي.

وطالما عانت بورصة تونس التي أسستها الدولة عام 1969 واصبحت مؤسسة خاصة عام 1994 من تدخل حكومي ونقص في الشفافية قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عام 2011. وتسعى الآن لاستغلال المناخ الجديد لمنافسة بورصة الدار البيضاء وبورصة القاهرة أهم بورصتين في شمال افريقيا.

ورغم ان محمد بيشيو المدير العام للبورصة قال ان عائق الشفافية الذي كان يعرقل عمل البورصة انتفى تماما بعد الثورة الا ان بعض الخبراء يرون ان بورصة تونس لا تزال تحتاج مزيدا من الشفافية.

وقال الخبير معز الجودي وهو استاذ اقتصاد ومستشار مالي ان تحسين الشفافية مازال يحتاج جهودا لتطوير البورصة التونسية. وتابع "المشكل هو نقص الشفافية حيث ان بعض المؤسسات العمومية المدرجة بالبورصة لا تنشر نتائجها بشكل منتظم‭.‬"

وأضاف أنه من بين مشاكل البورصة التونسية ان المعلومة في البورصة لا تتوفر بالشكل اللازم في وبعض الاحيان يجري احتكارها وهذا من اكبر العيوب وأمر يعاقب عليه القانون.

وقال الجودي "هناك ضعف مراقبة وضعف في اتخاذ القرارات الردعية."